Има повишен интерес от страна на Китай към България и това се вижда от всички визити през последните няколко месеца. България никога не е била обект на такъв засилен интерес от страна на Китай до момента и той върви на всички нива. Това коментира в предаването „Твоят ден” журналистът от Китайската медийна група Тодор Радев по повод официалното посещение на министъра на външните работи на Китай Уан И у нас.

Журналистът изтъкна, че страната ни е важна за Китай като член на Европейския съюз, тъй като „това ѝ дава възможност да участва в европейския дебат за оформянето на общата политика към Китай”. „Може би това най-важният политически аспект от визитата на министър Уан И в България”, посочи Радев.

По думите му Пекин в момента е изправен пред европейски ограничения и разследвания, свързани с китайските електромобили, субсидиите, обществените поръчки и инвестициите в стратегически сектори. „Това беше заявено изрично от китайския министър на търговията още по време на визитата на българския вицепремиер Пулев в Китай, когато той призова България да съдейства за диалог между Европейския съюз и Китай за преодоляване на търговските разногласия”, каза журналистът.

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Той коментира още, че Китай не може да очаква самостоятелно България да промени политиката на ЕС, но има интерес София да подкрепя прагматичен подход и да не се присъединява автоматично към всички ограничителни инициативи. По думите му Пекин също така търси и нови възможности за присъствието на китайски компании в Европа.

Тодор Радев посочи, че Китай иска да укрепи и отношенията с новото българско правителство, което показва активност към Пекин. Журналистът подчерта, че за момента ЕС все още няма изработена и съгласувана с всички държави членки цялостна рамка за отношенията си с Китай. „Дебатът се води около това докъде трябва да стигне общият натиск върху Пекин”, добави той.

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Редактор: Ивета Костадинова