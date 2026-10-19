Министърът на външните работи на Китай Уан И пристигна на официално посещение у нас. Той се срещна с премиера Румен Радев и с българския си колега Велислава Петрова.

По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за развитие на сътрудничеството между двете страни, както и актуални международни теми.

Китайският външен министър идва в България

България има потенциал да се превърне във важна връзка между Китай и Европа в областта на транспорта, енергетиката и дигиталната инфраструктура, заяви премиерът Румен Радев по време на срещата си с Уан И в София. Той изрази увереност, че посещението ще даде нов тласък на двустранните отношения и ще открие възможности за съвместни икономически проекти.

Министър-председателят приветства китайския дипломат, който пристига отново в България 11 години след първата си визита. Според Радев срещата се провежда в особено важен момент, белязан от сериозни международни предизвикателства и промени в глобалната икономика.

Премиерът подчерта историческите връзки между София и Пекин, като припомни, че България е втората държава в света, признала Китайската народна република и установила дипломатически отношения с нея.

Радев се върна и към официалното си посещение в Китай през 2019 г., когато проведе разговори с президента Си Цзинпин. Той открои приемането на декларацията за стратегическо партньорство като важен етап в развитието на отношенията между двете страни.

Според министър-председателя следващата цел трябва да бъде разширяване на сътрудничеството отвъд традиционната търговия и преминаване към реализацията на конкретни съвместни проекти в ключови икономически отрасли. Особен акцент Радев постави върху стратегическото географско положение на България и възможността страната да играе по-значима роля в свързаността между европейския и китайския пазар.

Румен Радев: Време е да внесем повече прагматизъм в двустранното сътрудничество между България и Китай

Той посочи, че страната ни предлага благоприятни условия за инвестиции в производството на електрически автомобили, енергетиката, селското стопанство и високите технологии. Премиерът изрази надежда, че визитата на Уан И ще допринесе за задълбочаване на традиционно добрите отношения между България и Китай и ще ускори развитието на партньорството в тези сектори.

България е част от обиколката на китайския първи дипломат в Азербайджан, Хърватия и Черна гора във връзка с инициатива на Пекин за развитие на международната търговия и инфраструктурата.

Уан И: Китай иска да бъде надежден партньор в модернизацията на България

Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с България и да участва в реализацията на конкретни проекти, които да допринесат за икономическото развитие на страната, каза китайският външен министър Уан И по време на срещата си с премиера Румен Радев.

Първият дипломат на Пекин изрази удовлетворение от възможността да посети България след сформирането на новото правителство. Той предаде на министър-председателя поздрави и добри пожелания от китайското държавно ръководство. Уан И изрази увереност, че България ще постигне значителен напредък в развитието си, а двустранните отношения ще продължат да се разширяват.

Китайският външен министър припомни посещението на Румен Радев в Пекин в качеството му на президент и обявяването на стратегическо партньорство между двете държави. По думите му това е поставило началото на нов етап в отношенията между двете страни.

Той изрази надежда, че с работата на новото българско правителство сътрудничеството ще достигне още по-високо равнище. Уан И подчерта, че Китай се стреми да развива приятелски отношения с останалите държави и да работи за изграждането на общност със споделено бъдеще за човечеството.

Според него България и Китай имат дългогодишни традиции на сътрудничество, върху които могат да надграждат чрез укрепване на политическото доверие и осъществяване на нови съвместни инициативи. „Китай има желание да бъде надежден и отговорен партньор в процеса на модернизацията на България“, заяви Уан И. Той увери, че Пекин е готов да работи с българската страна за реализирането на практически проекти, които да носят ползи за гражданите и на двете държави.

Президентът Илияна Йотова и външния министър Уан И обсъдиха задълбочаването на сътрудничеството между България и Китай

Перспективите за засилване на двустранното сътрудничество между България и Китайската народна република обсъдиха на среща в президентската институция държавният глава Илияна Йотова и министърът на външните работи на Китай Уан И.

По време на разговора президентът Йотова открои дългогодишните партньорски връзки между двете страни, изградени на базата на взаимно доверие и приятелство. Обща бе позицията, че подписаната съвместна декларация за издигане на двустранните отношения на ниво стратегическо партньорство между президентите Румен Радев и Си Дзинпин през 2019 г., е дала положителен тласък в развитието на двустранните отношения. Илияна Йотова и Уан И отбелязаха перспективите за задълбочаване на сътрудничеството в редица сфери, сред които икономиката, търговията, образованието, културата.

Външният министър на Китай определи срещата с президента като ясен показател за нивото на приятелство между двете страни. По думите на Уан И формираното редовно българско правителство след парламентарните избори през април е стабилна основа за задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Китай, както и за по-бързото реализиране на вече започнати съвместни проекти. Дипломатът благодари на Илияна Йотова за последователната й подкрепа за развитието на българо-китайските отношения.

Снимка: Пресцентър на Президентството на Република България

Държавният глава постави въпроса за откриване на директна авиолиния между София и Пекин, като по думите й това ще създаде възможност за подобряване на бизнес контактите и културните връзки между двата народа. От българска страна бе изразена надежда родните селскостопански стоки да получат по-лесен достъп до китайския пазар.

Сред акцентите в разговора на „Дондуков“ 2 бяха конфликтите в Близкия изток и Украйна, като двете страни се обединиха около позицията, че тяхното разрешаване изисква активни дипломатически усилия.

„Живеем във времето с най-много конфликти след Втората световна война. Днешният свят се нуждае от повече доверие и отговорност. Трябва да оставим на децата си сигурен свят, в който да развиват потенциала си“, заяви Илияна Йотова. Тя подчерта негативния ефект от войните върху икономиките и социалните системи на страните. Китайският външен министър Уан И изтъкна изказването на българския държавен глава на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември, чийто акцент беше мирът и усилията държавите с диалог да преодоляват различията.