Китайският външен министър Ван И ще посети България в рамките на обиколка в Азербайджан и на Балканите, съобщи Министерството на външните работи на Китай.

Ван И, който е и член на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, ще участва в Седмата конференция на високо равнище за взаимодействие и изграждане на доверие в Азия в Баку на 15 октомври. Той ще присъства на форума като специален пратеник на китайския президент Си Цзинпин.

След посещението си в Азербайджан китайският дипломат ще пътува до Хърватия, Черна гора и България. Обиколката му ще продължи до 20 октомври.

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Последното посещение на Ван И в България в качеството му на външен министър беше през 2015 г.

Според китайския вестник „Саут Чайна морнинг пост“ визитата се провежда на фона на усилията на Пекин да укрепи търговските си маршрути и геополитическото си влияние в региона.

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин заяви, че страната ѝ се надява на пълноценен диалог между участниците в конференцията в Баку, защита на мултилатерализма и подобряване на управлението в Азия.

„Докато международната и регионалната обстановка става все по-сложна и нестабилна, азиатските страни имат по-силно желание за запазване на мира и спокойствието и за насърчаване на икономическия растеж“, посочи Мао на пресконференция.

По думите ѝ по време на обиколката Ван И ще се срещне с външните министри на посетените държави и ще проведе задълбочени разговори с техните лидери.

Маршрутът включва важни логистични центрове и инфраструктурни партньори на Китай по Средния коридор, известен още като Транскаспийски международен транспортен маршрут. Той свързва Китай с европейските пазари през Казахстан, Каспийско море, Азербайджан, Грузия и Турция, като заобикаля Русия.

Четирите държави от обиколката са ангажирани и с китайската инициатива „Един пояс, един път“, насочена към развитието на международната търговия и инфраструктурата.

„Хърватия, Черна гора и България са важни партньори на Китай в Югоизточна Европа“, заяви Мао Нин. Тя подчерта, че Пекин развива сътрудничеството с тях в областта на търговията, инвестициите, туризма и инфраструктурата.

Редактор: Георги Иванов