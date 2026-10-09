След инцидента с двата поразени от дронове кораба в Черно море, източно от град Бяла, бяха извършени извънредни проверки на морската вода по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна и Регионалните лаборатории към ИАОС взеха проби от морски води в три пункта по българското Черноморие, съобщиха от МОСВ.

Вземането на проби обхвана залив „Болата" в община Каварна, в района на рибарско и яхтено пристанище в гр. Бяла, нос „Свети Атанас“, както и „Райски залив“ в Созопол.

При проверките не са наблюдавани нефтени петна, а морската вода била чиста и бистра на вид. Лабораторните анализи не установяват наличие на нефтопродукти над приложимите норми в изследваните проби. Резултатите дават основание да се направи извод за липса на замърсяване с нефтопродукти вследствие на инцидента.

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Резултатите от лабораторните анализи са оценени и с оглед на разстоянието между мястото на инцидента и пунктовете за пробовземане. Установени са отклонения по отделни физикохимични показатели в района на Созопол, но същите не могат да бъдат обвързани с инцидента, предвид отдалечеността на пункта – приблизително 150 км от мястото на поразените кораби и констатациите от проверката на място.

Министерството на околната среда и водите продължава да следи състоянието на морските води и ще предприема необходимите действия при наличие на данни за риск за околната среда.

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Редактор: Дарина Методиева