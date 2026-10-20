Палежите и сблъсъците във Франция не се случват за първи път. Такива конфликти, напомнящи гражданска война, стават от десетилетия, като са все по-ожесточени. Това каза кандидатът за президент на „Възраждане” Костадин Костадинов в ефира на „Здравей, България”.

Той посочи, че една от причините за протестите във Франция сега е социална – „това са основно хора, които са силно маргинализирани, безработни, бедни, част от тях не искат да работят, а това събужда недоволството сред останалите работещи и не толкова богати французи”. По думите му втората причина са „етнически и религиозни конфликти – сблъсък между „нови” и „стари” французи”. Също така отбеляза, че някои от „новите” французи са второ или трето поколение потомци на емигранти. Костадинов смята, че „или „новите” французи ще интегрират старите, или обратното”.

Кандидатът за вицепрезидент на „Възраждане” Петър Волгин допълни, че няма нужда да има стимулиране на тези протести отвън, защото такива процеси са напълно естествени. Той отбеляза, че недоволството е започнало с учениците, към тях са се включили студентите, а след това - и синдикатите. „Също така избухна и огромният мигрантски проблем”, допълни той.

Петър Волгин: На тези избори ще покажем, че „Възраждане” се завръща

Волгин отбеляза, че такива протести има още в Италия, Белгия и други европейски държави. „Това не е краят на Европа, а краят на този Европейски съюз, който от десетилетия работи по неолиберален модел”, заяви той. По думите му европейските лидери „доказаха, че са неспособни да направят някаква промяна и изходът е други сили да дойдат в Европа и новите лица да излязат от неолибералното клише и да предложат решения”.

Костадинов смята, че България трябва да си направи нужните заключения от случващото се, „защото ние сме в началото на този процес”. Той заяви, че към момента има 160 хиляди легално пребиваващи чужди работници у нас, които предприемат стъпки да доведат тук своите семейства. Затова смята, че страната ни трябва да ограничи притока на чужденци. По думите му в България има голям резерв от хора, които могат да излязат на пазара на труда, както и наши сънародници от чужбина. Костадинов отчете, че хората трябва да получават по-добри заплати, като така, по думите му, ще се увеличи и качествената работна ръка.

Еврозоната и инфлацията

На въпроса дали би върнал лева, Костадинов отговори с „разбира се”. Той смята, че заради влизането в еврозоната, инфлацията е скочила, а неселението е обедняло.

Бюджет 2027

Кандидат-президентът отбеляза, че бюджетът на страната за следващата година е изпратен за одобрение в Брюксел, което според него означава, че не разполагаме с наши пари. Той каза, че парламентът не може да променя държавната план-сметка, след като тя вече е одобрена от Европейската централна банка.

Атаките в Черно море

Според Костадинов България вече е страна във войната между Русия и Украйна и не бива да се изненадваме, че кораби в изключителната икономическа зона на страната ни са обекти на нападения. По думите му трябва да обявим "активен неутралитет" - т.е. да не подкрепяме нито Украйна, нито Русия.

Той беше категоричен, че страната ни не трябва да изнася оръжие за Украйна.

По отношение на варианта за капитулация на Киев Костадинов каза, че Русия никога не е поставяла такова условие. Волгин от своя страна отбеляза, че Москва иска от Киев „да престане да бъде проект „антиРусия", какъвто представлява през последните 30 години”.

Волгин беше категоричен, че „оттук до реалните бойни действия, в които е включена цяла Европа, има само една крачка”.

Предизборната кампания

Костадинов каза, че по време на срещите с хора из страната „основната маса от идващите да разговарят с нас са бивши избиратели на „Прогресивна България”, които изразяват своето разочарование”.

„Търсим подкрепа от всички свободни гласоподаватели, които искат мир и спокойствие”, заяви кандидатът за президент.

Той беше категоричен, че заедно с Петър Волгин ще бъдат на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова