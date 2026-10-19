Задържаха 26-годишна жена в Плевен, след като се опитала да открадне стоки на стойност 394 евро. При полицейската проверка у нея е открито и пликче с бяло прахообразно вещество.

Случаят е от 16 октомври. По информация на ОДМВР – Плевен жената напълнила количка с различни продукти и се насочила към касите на самообслужване. Там маркирала само един артикул, платила го и се опитала да напусне магазина с останалите стоки.

Служители на търговския обект забелязали действията ѝ и я задържали до пристигането на полицията. При последвалия обиск било намерено пликче с размери 4 на 5 сантиметра, съдържащо бяло прахообразно вещество.

Продавачка пострада при опит за грабеж на магазин, задържаният бил с 2,48 промила

Жената била задържана за срок до 24 часа, предаде DarikNews . По случая е образувано досъдебно производство, а предстои лабораторен анализ да установи вида и състава на иззетото вещество. Разследването се провежда под надзора на Районната прокуратура в Плевен.

Редактор: Дарина Методиева