Омбудсманът Велислава Делчева поиска проверка на високите цени на еднодневните екскурзии за ученици и деца от детските градини. Поводът е нарастващото недоволство на родители, които сигнализират за оферти от 40-50 евро за кратки пътувания, при това без включени храна и входни такси за посещаваните обекти.

Общественият защитник изпрати писма до министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, министъра на туризма д-р Илин Димитров, председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова и председателя на Комисията за защита на конкуренцията доц. Росен Карадимов.

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Сред примерите, които родители споделят публично, е еднодневна екскурзия от София до село Железница на цена 45 евро на дете. За същата дестинация училище в столичния район „Младост“ предлага пътуване срещу 50 евро без осигурена храна. Други оферти са за екскурзия от населено място в близост до София до столичен музей за 40 евро без включени входна такса и храна, както и 37 евро за пътуване до Перник. Еднодневна екскурзия от София до Рилския манастир достига 60 евро, отново без осигурена храна.

Според прегледа на част от публикуваните от родители оферти за пътувания на разстояние около 25-50 км, при групи от приблизително 45 деца, цената достига средно 45 евро на дете, като в тази сума не влизат храната и входните такси за посещаваните обекти.

Омбудсманът поставя въпроса как се формират тези цени, какви са действителните разходи за организирането на пътуванията и доколко крайните суми са икономически обосновани. Делчева обръща внимание, че за много семейства подобни разходи са сериозна финансова тежест, а за някои се превръщат в непреодолима пречка децата им да участват в екскурзиите със своя клас. Още по-трудно е за родителите с две или повече деца.

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Общественият защитник напомня, че организираните през учебно време пътувания имат образователно и социално значение. Те дават възможност на децата да опознават историята, културното наследство и традициите на страната, да общуват и да изграждат по-добри взаимоотношения със съучениците си извън класната стая.

В становището си Велислава Делчева посочва и примери, дадени от родители, за европейски държави, в които ученическите екскурзии се организират срещу символично заплащане и са достъпни за всички деца.

Омбудсманът настоява четирите институции да изразят становище за възможностите да бъде проверена прозрачността и обосноваността на цените, както и спазването на правилата за защита на потребителите и конкуренцията. Тя очаква и предложения за мерки, които да направят ученическите пътувания по-достъпни, без да се нарушават изискванията за законосъобразно предоставяне на туристически услуги.

Редактор: Цвета Лазаркова