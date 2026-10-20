Хеликоптери спасяваха хора от покривите на домовете им, след като мощни наводнения връхлетяха Източна Испания. Жертвите са най-малко четири. Бурята „Адам“ превърна улиците в реки, отнесе автомобили и откъсна цели населени места от света. Над 2100 души бяха евакуирани, а повече от 800 хиляди жители получиха нареждане да останат по домовете си. На места за два дни се изляха над 700 литра дъжд на квадратен метър. Властите отмениха занятията на над 100 хиляди ученици. Най-засегнати са населените места в провинциите Валенкия и Аликанте.

Бедствието събуди спомена за катастрофалните наводнения във Валенсия преди две години, които отнеха живота на над 230 души.

Най-малко двама души загинаха при наводнения след порои в Испания (ВИДЕО+СНИМКИ)

В крайбрежния град Олива пораженията са много сериозни. Там екипи извеждали блокирани семейства от домовете им. В някои от тях водата е стигнала до кръста.

В Олива живее и българката Цветелина Иванова, която разказа в ефира на „Здравей, България” каква е ситуацията в района.

„Градът беше потопен. Още от предишния ден беше обявен жълт код. В неделя обявиха червен за понеделник, но никой не повярва, че ще се изсипе толкова много дъжд”, сподели Иванова.

Тя каза, че огромното количество дъжд се е изляло през нощта и най-вече в интервала 4:30–5:00 ч.

"Имаше много хеликоптери. Хора бяха блокирани в имотите си стояха по покривите. Наложи се да бъдат евакуирани. Постоянно минаваха военни камиони. Беше страшно. Но имаше добра организация”, допълни Цветелина.

Две от жертвите - възрастни хора, са жители именно на Олива, каза още българката.

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Редактор: Цветина Петрова