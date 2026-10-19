Властите призоваха хората да останат по домовете си

Най-малко двама души загинаха след проливни дъждове, предизвикали наводнения в Източна Испания. Жертвите са намерили смъртта си в съседните райони Сагунто и Каталуния.

Спасители евакуирали блокирани жители, а властите призоваха хората в региона на Валенсия да останат по домовете си.

Видеоклипове, публикувани от регионалната метеорологична агенция, показват улици, превърнати в реки, отнасящи превозни средства в няколко града в провинциите Валенсия и Аликанте.

„Пътуването по пътищата е невъзможно, трябва да си останете вкъщи“, заяви днес сутринта началникът на отдела за извънредни ситуации в региона на Валенсия Хуан Карлос Валдерама.

снимкаСнимка: БГНЕС/EPA/Javier Belver

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Спешните служби и войници от испанското военно звено за реагиране при извънредни ситуации започнаха работа рано днес, за да евакуират хора, чиито домове са били наводнени, включително такива, намерили убежище на покривите на сгради.

снимка​Снимка: БГНЕС/EPA/Javier Belver

„Спасителните операции продължават в труднодостъпни райони. Хората са призовани да избягват всякакви пътувания“, заяви премиерът Педро Санчес в X, описвайки ситуацията в региона на Валенсия като „много трудна“.

Учените казват, че предизвиканото от човека изменение на климата засилва средиземноморските бури, които обикновено удрят Източна Испания през есента. Тогава морето абсорбира топлината през лятото, което води до увеличено изпарение и по-обилни валежи.

снимкаСнимка: БГНЕС/EPA/Javier Belver

Националната метеорологична агенция AEMET обяви, че миналият месец е бил най-горещият септември в континентална Испания, след като страната регистрира най-топлото време в периода юни - август.

Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: БГНЕС

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