Мащабна полицейска операция срещу предполагаема схема за финансови измами се провежда едновременно в Бургас и още няколко града в страната. По информация на NOVA са задържани десетки души, а при претърсванията са иззети документи и компютърна техника.

Една от акциите е осъществена в счетоводна къща в Бургас, където служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ проникнали по зрелищен начин. Използвани били стълби. Полицаите влезли в помещенията през балкон и прозорци, докато счетоводители работели на компютрите си.

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По информация на NOVA разследването е свързано с предполагаема мащабна схема за интернет измами, чрез която са генерирани милиони евро годишно.

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Предполага се, че са използвани фалшиви инвестиционни платформи и фишинг имейли, насочени към стотици потенциални жертви. Чрез подобни методи извършителите могат да заблуждават потребителите да предоставят лични и финансови данни или да влагат средства в несъществуващи инвестиционни продукти. От ГДБОП все още не предоставят официални подробности за разследването, броя на задържаните и конкретните обвинения.

Информация: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова