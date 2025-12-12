Разбита е международна престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност и със „социално инженерство“, съобщиха от Софийската градска прокуратурата, цитирани от БТА. Сред заподозрените има и българи.

Пострадали са редица граждани на Европейския съюз.

Установено е, че под контрола на престъпната група от средата на 2022 г. на територията на София са функционирали кол-центрове, свързани с измамни онлайн платформи, множество уебсайтове, чрез които са привличани клиенти и са въвеждани в заблуждение да инвестират средствата си в привидна търговия с регулирани финансови инструменти срещу обещания за висока възвращаемост.

Сигнали от зрители на NOVA: Измами с къщи за гости и вили под наем в новогодишната нощ

Акцията е била под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП) с участието на служители от следствения отдел на СГП, Националната следствена служба, Държавната агенция "Национална сигурност", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Главна дирекция „Национална полиция“, както и Guardia Civil - Кралство Испания.

Иззети са над 20 телефона, множество сим-карти, над 30 флашки, персонални компютри, хард дискове, тефтери, ръчни записки, списъци с имена на служители, наркотични вещества. Конфискувани са и множество инвестиционни активи: 17 кюлчета инвестиционно злато, всяко от които е на стойност около седем хиляди лв., над 45 хил. лв. в брой, пет хардуерни портфейла, в един от които са намерени криптовалути на стойност над 230 хил. щатски долара. Те са иззети с помощта на отдел „Киберпрестъпления“ при Националната следствена служба.

Редактор: Ралица Атанасова