Засилването на международното взаимодействие срещу корупцията, финансовите престъпления и укриването на незаконно придобити активи. Това бха темите във фокуса на разговорите на министъра на вътрешните работи с представителя на Секретариата на Глобалната оперативна мрежа на правоприлагащите органи за борба с корупцията (GlobE Network), функционираща под егидата на Службата на ООН по наркотиците и престъпността.

Министър Демерджиев подчерта, че противодействието на корупцията е неразделна част от защитата на върховенството на правото, институционалната почтеност и доверието на гражданите в държавата, съобщават от пресцентъра на МВР. „Корупцията все по-често преминава националните граници и е пряко свързана с организираната престъпност и изпирането на пари. Ефективният отговор изисква не само силни национални институции, но и бързо международно взаимодействие, което да не позволява на извършителите да се възползват от различията между правните системи“, заяви българският вътрешен министър.

Интерпол въвежда инструмент за проследяване на престъпни активи

По време на разговора бяха разгледани възможностите за по-активно използване на инструментите на GlobE Network за установяване на преки контакти между компетентните органи, своевременен обмен на информация и подпомагане на трансгранични разследвания. Това съобщават от

Особено внимание беше отделено на проследяването на незаконно придобити активи, включително чрез сложни международни финансови структури и криптовалути, както и на потенциала на новите технологии за повишаване на ефективността на финансовите разследвания.

Министър Демерджиев открои значението на мрежата за развитието на практически контакти с партньори извън Европейския съюз. Той подчерта, че България разглежда GlobE като допълващ инструмент към установените механизми за полицейско и съдебно сътрудничество.

Демерджиев участва в международен форум, организиран от Държавния департамент на САЩ

Беше заявена готовност за задълбочаване на българското участие в мрежата и за проучване на нови възможности за съвместни инициативи, обмен на експертиза и повишаване на капацитета на компетентните органи.

„Нашата цел е международните антикорупционни стандарти да се превръщат в реални резултати – ефективни разследвания, проследяване на престъпните финансови потоци и ограничаване на възможностите за укриване на незаконни активи“, подчерта министър Демерджиев.

Редактор: Станимира Шикова