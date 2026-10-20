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Ревюто се проведе за пета поредна година в рамките на месеца за борба със заболяването
22 жени превърнаха модния подиум в Тунис в символ на сила, смелост и надежда. Всички те водят или вече са спечелили битката с рака на гърдата. С усмивки и красиви тоалети жените отправиха силно послание – болестта не може да отнеме тяхната женственост и достойнство.
Битката срещу рак на гърдата: За превенцията и ранното откриване на заболяването
Ревюто се проведе за пета поредна година в рамките на месеца за борба с рака на гърдата. Целта е да се разбият предразсъдъците и да се насърчи ранната диагностика. В Тунис всяка година се откриват до 4500 нови случая на заболяването.
Ранната диагноза спасява живот: Безплатни прегледи за рак на гърдата до края на октомвриРедактор: Цветина Петрова
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