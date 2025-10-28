Октомври е месецът, в който говорим за превенцията и ранното откриване на диагнозата рак на гърдата. На всеки 50 секунди някъде по света умира жена от рак на гърдата. До края на 2025 г. в световен мащаб 2,5 милиона жени ще загинат от това заболяване. Тези стряскащи данни го определят като най-честата злокачествена диагноза сред жените по света. Данните сочат, че 1 на всеки 8 жени ще бъде диагностицирана с рак на гърдата в даден момент в живота си. За ранната диагностика и превенция говори хирургът доц. д-р Драгомир Дарданов от УМБАЛ "Лозенец".

Той посочи, че все повече жени се обръщат към специалистите, като немалко имат симптоми. Това е доказателство, че кампаниите, които се провеждат, имат ефект, допълни доцентът.

Ракът на гърдата: За профилактиката и ранното диагностициране

Лекарят каза още, че има жени, които поради някаква стигма или друга причина, не търсят навреме помощ от лекар.

Пациентите трябва да знаят дали имат близки по майчина линия, които са диагностицирани или лекувани от рак на гърдата.

Симптоми, на които трябва са де обърне внимание - секреция от зърното, хлътване, опипване на бучка.

Диагностиката се прави при преглед и се назначава изследване, което може да бъде ехография, мамография, ЯМР по преценка на лекаря.

Д-р Дарданов каза, че има различни видове терапии и лечение, които могат да доведат до излекуване на заболяването.

Лекарят препоръча профилактика и редовни прегледи.

