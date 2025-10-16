Всеки ден 10 жени в България чуват диагнозата рак на гърдата. В 97% от случаите, открит в ранен стадий, ракът е лечим. Проблемът е, че у нас едва 12% от случаите се откриват в ранен стадий.

Причините за това са много, смята д-р Петя Баликова, онколог от МБАЛ „Света София”. По думите ѝ се работи и всяка изминала година процентът на ранно откритите случаи се увеличава.

„Проблем е, че у нас няма действаща скринингова кампания – програма, която да се регулира от здравните власти. Единственото, което би могло да помогне в тази ситуация, е да насърчаваме хората да провеждат редовни профилактични прегледи за ранно откриване на рак на гърдата”, заяви д-р Баликова.

Тя обясни, че съществуват доста кампании, а през последните 5 години много активно работят както онколози, така и специалисти от различни дисциплинарни области, свързани с лечението на рак на гърдата.

„Най-засегнати от късното откриване на рака са пациентките на над 70-годишна възраст. Сред младите хора се наблюдава много добро развитие на здравната култура. Информираността, изглежда, се повишава всяка година. И е изключително важно хората да се основават на надеждни и легитимни източници на информация. Да не вярват на всичко, което се разпространява в социалните мрежи, само защото е там”, каза д-р Баликова.

„Единственото оръжие в наши ръце, при липсата на задължителна скринингова кампания, е профилактиката”, обясни тя.

Повече гледайте във видеото.