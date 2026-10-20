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Днес и утре неин домакин ще бъде Конфедерацията на независимите синдикати в България
Повишаването на заплатите чрез колективно трудово договаряне ще бъде във фокуса на тазгодишната международна конференция, организирана от Европейската конфедерация на профсъюзите. Днес и утре неин домакин ще бъде Конфедерацията на независимите синдикати в България.
Сред акцентите на срещата ще са състоянието на колективното договаряне и политиката по отношение на минималната работна заплата в България и в целия Европейски съюз.
Синдикатите настояха пред финансовия министър за поне 10% ръст на заплатите
Припомняме, че след критиките за предложенията за МРЗ финансовият министър Гълъб Донев се срещна със синдикати и работодатели. Синдикатите поискаха 10% увеличение на заплатите в обществения сектор, вместо предложените 5 на сто, с изключение на сектор „Сигурност“, който няма да получи увеличение. Те настояха и за 690 евро минимална работна заплата, вместо предложената 660 евро.Редактор: Дарина Методиева
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