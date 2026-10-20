Протести и сблъсъци имаше за седми пореден ден в центъра на албанската столица Тирана. Демонстрантите настояват за оставката на премиера Еди Рама, когото обвиняват в корупция. Недоволството им се подхранва от липсата на работни места и ниските стандарти в образованието.

В понеделник вечерта протестиращите хвърляха камъни и предмети срещу полицията, разбиха витрини на магазини и атакуваха правителствени сгради и банки.

В неделя Рама отхвърли призивите да подаде оставка и заяви, че уличните протести представляват заплаха не за неговото правителство, а за надеждите на Албания да се присъедини към Европейския съюз.

Мащабен антиправителствен протест срещу корупцията в Албания (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Еди Рама се опитва да овладее ситуацията чрез насилие. Но тази ситуация – икономическото, социалното и политическото недоволство на мнозинството от албанското население – изисква само един вид отговор - политически: Рама трябва да подаде оставка”, категоричен беше представителят на опозицията Арлинд Кор.

Редактор: Станимира Шикова