Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Демонстрантите настояват за оставката на премиера Еди Рама
Протести и сблъсъци имаше за седми пореден ден в центъра на албанската столица Тирана. Демонстрантите настояват за оставката на премиера Еди Рама, когото обвиняват в корупция. Недоволството им се подхранва от липсата на работни места и ниските стандарти в образованието.
В понеделник вечерта протестиращите хвърляха камъни и предмети срещу полицията, разбиха витрини на магазини и атакуваха правителствени сгради и банки.
В неделя Рама отхвърли призивите да подаде оставка и заяви, че уличните протести представляват заплаха не за неговото правителство, а за надеждите на Албания да се присъедини към Европейския съюз.
Мащабен антиправителствен протест срещу корупцията в Албания (ВИДЕО+СНИМКИ)
„Еди Рама се опитва да овладее ситуацията чрез насилие. Но тази ситуация – икономическото, социалното и политическото недоволство на мнозинството от албанското население – изисква само един вид отговор - политически: Рама трябва да подаде оставка”, категоричен беше представителят на опозицията Арлинд Кор.Редактор: Станимира Шикова
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