Протестиращите хвърляха пиратки по сградата, в която се помещава канцеларията на премиера
Обвинения в корупция породиха протести в албанската столица Тирана срещу правителството на албанския премиер Еди Рама.
Протестиращите хвърляха пиратки по сградата, в която се помещава канцеларията на премиера. Те настояха кабинетът да подаде оставка, след като прокурори повдигнаха обвинения срещу заместник премиера за предполагаема корупция.
Сблъсъци с искане за оставката на премиера в Тирана
Снимка: БТА/АП
Политическото напрежение в Албания ескалира в последните седмици, след като се появиха твърденията за корупция, отправени срещу вицепремиерката Белинда Балуку. Заедно с няколко официални представители и няколко компании тя е обвинявана, че е използвала държавни средства за фаворизиране на някои компании в големи инфраструктурни проекти. По време на изслушване в парламента миналия месец Балуку определи обвиненията като инсинуации и очерняне, като полуистини и лъжи. Тя каза, че сътрудничи на правосъдието.
Специалната прокуратура, която работи по случаи, свързани с корупцията и организираната престъпност, поиска снемане на имунитета на Балуку и ареста ѝ. Не е ясно кога парламентът, в който управляващата партия на премиера Рама има мнозинство, ще гласува по това искане.
Снимка: БТА/АП
В понеделник вечер, по време на протестите, полицията защитаваше сградата на правителството, но не отблъсна протестиращите.
"Писна ни, защото тук става дума за десетки милиони откраднати евро и Балуку не подава оставка. Това е непочтено“, заяви един от протестиращите.
Балуку, освен вицепремиер, е и начело на министерството на инфраструктурата, което борави със стотици милиони евро за реализиране на такива проекти, като изграждане на пътища, мостове и тунели.
Снимка: БТА/АП
