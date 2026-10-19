Приближаването на бойните действия плътно до границите на България и Румъния създава сериозни хибридни заплахи и вече промени корабоплаването в региона.

„Бойните действия на практика се приближиха до нашите граници и не бих изключил да станем свидетели на нови нападения в Черно море срещу търговски кораби”. Това коментира бившият заместник-министър на отбраната и основател на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов в ефира на NOVA NEWS.

Илияна Йотова: Определено има рискове и заплахи за безопасността на Черно море

По думите му ударите по плавателни съдове са пряко свързани с хода на войната в Украйна и зачестилите нападения срещу гражданска инфраструктура. Той призна, че инцидентите в българската и румънската икономическа зона са дошли като изненада, тъй като досега военните действия са били концентрирани в украински води. В резултат на напрежението целият морски трафик в момента се е изтеглил в крайбрежните териториални води и в открито море почти няма търговски кораби.

Според Божилов мерките за защита трябва да се съсредоточат върху наблюдението и разузнаването, тъй като Турция блокира преминаването на военни кораби на нечерноморски страни през проливите и военноморският капацитет в басейна трудно може да се увеличи.

„НАТО и Европейският съюз нямат свои армии или въоръжение на склад, затова предстоят детайлни разговори със съюзниците кой какво може да предостави. На този етап основното е придобиването на системи за въздушно наблюдение и разполагането на средства на брега, като България и Румъния трябва да действат на общо поле”, коментира Божилов.

България все още чака отговор кой стои зад атаките с дронове в Черно море (ОБЗОР)

Относно възможността военни кораби да конвоират търговските флотилии, експертът подчерта, че това крие сериозни рискове.

„Не можем да изкараме военни кораби да патрулират, защото това е несвойствена задача, изключително скъпа е, а и самите бойни кораби биха били изложени на опасност от подобни инциденти. Когато обаче има по-добра видимост и потенциалният агресор знае, че ще бъде бързо засечен и уличен, това действа като реална мярка за сдържане”, коментира бившият зам.-министър на отбраната.

ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка