Жилищата в България са поскъпнали с над 15% през първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на предходната година, а достъпът до собствен дом става все по-труден за част от домакинствата. Въпреки това инж. Георги Шошов от Националната асоциация на строителните предприемачи смята, че търсенето на по-добри жилищни условия ще продължи.

„Практиката показва, че това не е възможно поради една причина, която е заложена в нашето ДНК - всяко човешко същество се стреми към все по-комфортна среда на местообитание“, посочи той в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS. По думите му жилището е свързано с качеството на живот, а когато хората имат финансова възможност, те се стремят да преминат към по-голям и по-удобен дом. Шошов отбеляза, че проблемът с достъпността е европейски и световен,а не само у нас.

Има ли спад в сделките с имоти

Според имотния експерт основната причина за поскъпването е недостатъчното предлагане спрямо търсенето, а не само инвестиционните покупки. По данни на асоциацията под 15% от клиентите на строителните предприемачи купуват жилище с инвестиционна цел, като тези имоти впоследствие излизат на пазара за наеми. „За да растат цените толкова, означава, че има дефицит. Предлагането е малко. Общинската и държавната администрация водят рестриктивна политика към усвояването на нови терени и не позволява появата на нови обекти“, коментира той. По думите му ограниченията върху новото строителство могат да имат обратен ефект върху гражданите - вместо да ограничат натиска върху градската среда, те допринасят за недостига на жилища и за по-високите цени. Шошов подчерта, че решението изисква общините да планират развитието на градовете и да изграждат инфраструктура в нови райони. По отношение на опасенията от презастрояване той посочи, че проблемът не е единствено в броя на сградите или жителите, а в качеството на инфраструктурата и градското планиране.

Спад на цените в дългосрочен план не изглежда вероятен според анализа на асоциацията. „Проучване на Асоциацията на строителните предприемачи показва, че за период от 40 години цените в Европа на база три години винаги са вървели само нагоре. Една от причините за това е дефицитът, който се създава, а втората - печатането на пари“, обясни той. Шошов допълни, че в отделни периоди са възможни краткосрочни колебания, но жилищата в големите градове остават търсени заради работните места и нуждата от дом.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова