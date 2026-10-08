Спадът в сделките с имоти за последното тримесечие е с 22%. Сравнението е на база миналата година за същия период – юли – септември. В Несебър спадът е с 37%. Имотният експерт Мартин Сребров каза в ефира на „Здравей, България”, че има информация, че цените на имотите растат с около 15%, а в същото време спада броят на сделките.

Той допълни, че в инвестиционно направление има много по-голям спад – т.е. повече от 22%. По думите му в София има 230 000 жилища, които са празни. Общо в София, Пловдив, Варна и Бургас броят е 500 000. Също така отбеляза, че предлагането не може да настигне търсенето, което води и до скок на цените.

Има ли балон на пазара на имоти и кога ще спре ръстът на цените

Има и ръст на сделките с имоти, закупени за живеене, а не за отдаване под наем например, твърди Сребров.

Докато има ниска безработица, цените на недвижимите имоти няма да паднат, заяви експертът. Също така допълни, че цената на имотите не може да падне и заради широката достъпност до кредити.

Според Сребров, ако необитаемите жилища излязат на пазара - наеми и продажби, може да се очаква спад в цените. По думите му трябва да има данък върху необитаем имот.

Експертът каза, че разрешителните за строеж също са много - в София за 2023 г. има издадени 21 000, а за 2025 г. са 12 000. Т.е. при ръст на търсенето има 40% спад на разрешителните за строеж, поясни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова