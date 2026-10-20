Прокуратурата проверява дали неспазване на правилата за безопасност е довело до смъртта на 57-годишната жена при трудовия инцидент в Бобов дол. Разследването се води под ръководството на Окръжната прокуратура в Кюстендил.

Припомняме, че на 18 октомври служителка на Централната обогатителна фабрика в града загина по време на работа. Жената е изпълнявала задълженията си на гумена транспортна лента.

Жена загина при трудова злополука в „Мини Бобов дол“

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт при немарливо или некомпетентно изпълнение на дейност, която представлява източник на повишена опасност.

Разследващите вече са извършили оглед на мястото на инцидента, както и аутопсия на загиналата. Назначени са съдебномедицинска и съдебнохимическа експертизи, които трябва да помогнат за установяване на точните обстоятелства около смъртта ѝ. Продължават разпитите на свидетели, като от дружеството, стопанисващо фабриката, е изискана и документация, свързана с дейността му.

Редактор: Цветина Петкова