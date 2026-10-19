Фатален инцидент е станал в обогатителен цех на „Мини Бобов дол“. 57-годишна служителка загубила живота си по време на работа, съобщи кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова.

По първоначална информация жената извършвала дейност на гумена транспортна лента, когато ударила главата си в бетонно предпазно съоръжение. Получената травма се оказала смъртоносна и тя починала на място.

Работник е с опасност за живота след трудова злополука в ТЕЦ "Бобов дол"

След сигнала в предприятието пристигнали служители на Районното управление в Бобов дол, които извършили оглед и започнали изясняване на обстоятелствата около трагедията. Образувано е досъдебно производство, а за случая е уведомена Окръжната прокуратура в Кюстендил. Разследването трябва да установи причините за трудовата злополука.

Редактор: Цветина Петкова