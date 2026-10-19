Мъж загина при тежка катастрофа между три коли на пътя Карнобат – Айтос. Сигналът е подаден в 17.47 ч. Самоличността на починалия се изяснява.

Снимка: МВР

Тежко пострадал е водач на автомобил с ямболска регистрация. Той е 67-годишен и е откаран в болница „Сърце и мозък”. Шофьорът на третия автомобил, участвал в ПТП, е 55-годишен турски гражданин. Същият е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, а пробите са отрицателни.

Снимка: МВР

Удар между кола и бетоновоз в Бургаско взе три жертви (СНИМКИ)

Пътят е затворен, като обходния маршрут е през разклона за село Соколово.

Снимка: МВР

Редактор: Дарина Методиева