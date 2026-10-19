Снимка: МВР
Пътят е затворен
Мъж загина при тежка катастрофа между три коли на пътя Карнобат – Айтос. Сигналът е подаден в 17.47 ч. Самоличността на починалия се изяснява.
Снимка: МВР
Тежко пострадал е водач на автомобил с ямболска регистрация. Той е 67-годишен и е откаран в болница „Сърце и мозък”. Шофьорът на третия автомобил, участвал в ПТП, е 55-годишен турски гражданин. Същият е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, а пробите са отрицателни.
Снимка: МВР
Удар между кола и бетоновоз в Бургаско взе три жертви (СНИМКИ)
Пътят е затворен, като обходния маршрут е през разклона за село Соколово.
Снимка: МВРРедактор: Дарина Методиева
Източник: Пресцентър на МВР
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