Днес ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над Източна България, където преди обяд на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от изток-югоизток.

Минималните температури в повечето места ще бъдат между 5 и 10 градуса, в котловините на Западна България – до 1, за София – около 5. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София – около 19.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра – около 7.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост. Облачността ще бъде променлива, намаляваща в часовете около и след обяд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17-19 градуса. Температурата на морската вода е 17-18 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

На Балканите ще е предимно слънчево, топло и почти тихо. На отделни места в котловините видимостта временно ще е намалена. Над Румъния облачността ще е по-често значителна и на отделни места в североизточните райони ще превали дъжд. Дневни температури: за София – 19 градуса, Истанбул – 20, Букурещ и Белград – 21, Солун – 22 градуса, Атина и Скопие – 23.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.

Редактор: Цветина Петрова