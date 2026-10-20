Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Днес ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над Източна България, където преди обяд на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от изток-югоизток.
Минималните температури в повечето места ще бъдат между 5 и 10 градуса, в котловините на Западна България – до 1, за София – около 5. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София – около 19.
Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра – около 7.
По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост. Облачността ще бъде променлива, намаляваща в часовете около и след обяд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17-19 градуса. Температурата на морската вода е 17-18 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
На Балканите ще е предимно слънчево, топло и почти тихо. На отделни места в котловините видимостта временно ще е намалена. Над Румъния облачността ще е по-често значителна и на отделни места в североизточните райони ще превали дъжд. Дневни температури: за София – 19 градуса, Истанбул – 20, Букурещ и Белград – 21, Солун – 22 градуса, Атина и Скопие – 23.
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Цветина Петрова
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