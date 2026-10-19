Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи позицията на България по ключови теми от европейския дневен ред на заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което се проведе в Люксембург. По време на форума бяха обсъдени мерките за насърчаване на равенство в ЕС, политиките за активиране на изключените от пазара на труда хора и законодателният акт на Европейската комисия за качествени работни места.

В рамките на дискусията за мерките за постигане на равенство в ЕС Ефремова подчерта значението на основните права на човека и значението на равенството и борбата с дискриминацията за постигане на конкурентен икономически растеж. Тя посочи, че борбата с дискриминацията е фактор, подпомогнал създаването на видими и измерими ползи за българското общество. По време на заседанието министрите по заетост и социална политика на страните - членки на ЕС, одобриха тематични Заключения на Съвета на ЕС относно равенството като двигател за икономически растеж и конкурентоспособност.

При обсъждането на действията за активиране на хората, изключени от пазара на труда, Ефремова подчерта значението на тези мерки за преодоляване на бедността и социалното изключване, както и за справяне с недостига на работна сила в ЕС. Според нея мерките за активиране изискват общи европейски цели и висока степен на координация, но също и постоянен фокус върху предизвикателствата, пред които е изправен отделният човек – ниско ниво на умения и образование, продължителната безработица, уврежданията, задълженията за полагане на грижи и ограничен достъп до услуги.

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По време на обмена на мнения по бъдещия европейски Акт за качествени работни места министърът изрази ясните очаквания на България законодателната инициатива не само да посочи амбициозни политически ангажименти, но и да доведе до конкретни законодателни решения за преодоляване на предизвикателствата пред бъдещето на труда. Тя обърна сериозно внимание на необходимостта от управление на алгоритмите на изкуствения интелект по начин, който да осигурява баланс между технологичните иновации и защитата на работниците.

Министър Ефремова изрази подкрепа и за актуализирането на европейската правна рамка в областта на безопасността и здравето при работа. В изказването си по темата тя акцентира, че трябва да се определят изисквания, които да отчитат работата с екранно оборудване и новите форми на труд, наред с осигуряването на защита за работещите в контекста на цифровизацията.

По време на заседанието министрите приеха и Препоръка на Съвета относно борбата с жилищното изключване, включително бездомността.

Редактор: Цветина Петрова