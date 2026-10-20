Украйна обсъжда с Турция, Египет и Индия възможностите за възстановяване на безопасния морски транспорт в Черно море, включително превоза на зърно и други селскостопански продукти. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Според него трите държави са изразили готовност да осигурят гаранции за сигурността на търговски кораби, плаващи под техните национални флагове. Идеята е плавателните съдове да могат да посещават както украински, така и руски пристанища, без да бъдат застрашавани от военни нападения.

Украйна преговаря с Турция, Египет и Индия за защита на корабоплаването в Черно море

Предложението включва създаването на условия за едновременно осъществяване на доставки към пристанищата на двете воюващи държави. Основната цел е да бъде възстановен превозът на хранителни продукти през Черно море при гарантирана безопасност на корабите.

Зеленски обаче твърди, че Москва отказва да подкрепи инициативата въпреки усилията на Анкара, Кайро и Ню Делхи.

Турция продължава да има важна роля в дипломатическите опити за осигуряване на свободно корабоплаване в региона. Възстановяването на сигурните морски маршрути е от съществено значение не само за украинския земеделски износ, но и за доставките на храни към международните пазари.

Редица държави участват в преговори за възобновяване на корабоплаването в Черно море, заяви Зеленски

Междувременно украинският президент съобщи за нова мащабна руска въздушна атака. По думите му срещу Киевска област са били изстреляни 16 балистични ракети, а над 200 дрона са били насочени към различни части на страната. Зеленски заяви още, че украинските власти не са получили предварителна информация от западните си партньори за подготвяните удари срещу енергийната инфраструктура на страната.

Редактор: Цветина Петкова