Възможна среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин се очаква да бъде сред ключовите дипломатически събития в края на ноември. Подобен разговор би имал значение не само за войната в Украйна, но и за отношенията между трите световни сили. Това коментираха заместник-главният редактор на „Дневник“ Петър Карабоев и журналистът Зорница Илиева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Евентуалната среща може да има отражение и върху вътрешнополитическите процеси в САЩ. Подобен дипломатически форум в Китай би бил важен за Доналд Тръмп, който се стреми да утвърди образа си на миротворец. Разговорите обаче няма да се ограничат единствено до темата за мира в Украйна, а ще засегнат и по-широки международни въпроси", прогнозира Илиева.

Тя отбеляза, че срещата би била важна и за китайския президент Си Дзинпин, тъй като домакинството на подобен форум би затвърдило ролята на Китай в международната дипломация.

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Петър Карабоев посочи, че Владимир Путин е отправил покана за подобна среща, а Доналд Тръмп е потвърдил участието си. По думите му към момента Китай все още няма официална позиция по въпроса.

Карабоев коментира и отношенията между европейските държави, като отбеляза, че засега позицията на Европа остава единна, но през 2027 г. се очертават сериозни изпитания за европейското сътрудничество.

Зорница Илиева обаче изрази мнение, че единството, за което се говори в Брюксел, вече започва да се пропуква. „Различията между държавите могат да затруднят общия европейски подход към войната и бъдещите преговори", смята тя.

Илиева подчерта, че Русия заявява готовност да участва в преговори, но настоява те да се проведат при нейните условия. Сред посочените искания са ограничаване на украинските въоръжени сили и отказ на Украйна от членство в НАТО. „Москва настоява за окончателно мирно споразумение, което да отчита нейните позиции. Тези условия обаче остават съществена част от разногласията около възможното уреждане на конфликта. Междувременно Европа се опитва да намери своето място в дипломатическия процес и да участва в усилията за постигане на мир в Украйна", подчерта журналистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева