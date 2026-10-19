Лидерът на ДПС Делян Пеевски инициира национална кампания „Щит за хората” с цел да защитава гражданите от лошо управление и корупционни практики.

Инициативата обединява народните представители, кметове и общински съветници около конкретна цел - публичният ресурс да достига до хората, без да потъва в корупция и злоупотреби, непрозрачни договори и некачествено изпълнение.

„В изтичащата 2026 година държавата бе предоставена в ръцете на една стихийно окомплектована около бившия президент и неговото обкръжение политическа сила. Категоричното мнозинство, което би трябвало да носи стабилност, по-скоро носи белезите на авторитаризъм, без необходимата компетентност и отговорност, съответни на тази парламентарна тежест. Нещо повече - сигналите за корупционни практики и злоупотреби, за нерегламентирани връзки и зависимости потъват под политически чадър. МВР е овладяно и превърнато в новата Държавна сигурност - старите методи, с нови господари - сплашвания, политически преследвания, показни акции срещу политически неудобни на властта. На този фон несигурността, тревожността от обедняването, ескалацията на цени на стоки и услуги, на горива и енергия поставят България на дъното на всяка европейска статистика за благосъстоянието на нациите. Ние знаем, че всяко откраднато евро е отнет ресурс от някой, който действително се нуждае от помощ и подкрепа!“, каза Пеевски в свое обръщение към общото събрание на сдружение на общините „Толерантност”.

Снимка: ДПС

В подкрепа на инициативата кметовете от „Толерантност” се присъединиха към Декларацията, с която се заявява: „Като отговорна политическа сила с устойчива история и ценности, ние имаме отговорността да упражняваме контрол върху управляващите, като бъдем непреодолима преграда пред корупцията, лошите практики и всяко действие, което е в обществен ущърб и ощетява хората. Категорично се противопоставяме на самоцелните съкращения в държавната и общинска администрация, които нарушават права и оскъпяват услугите за гражданите чрез договори за външни услуги с близки до управляващите фирми. Затова инициираме Национална кампания „Щит за хората“, насочена към защитата на публичния ресурс на всички нива — в министерствата, държавните агенции, фондовете, държавните дружества и общините. Нашата цел е ясна - охрана на финансовия ресурс на държавата, в името на това средствата за гражданите да достигат до техните нужди, а злоупотребите да бъдат разкривани и пресичани навреме”.

Националната годишна среща на Сдружение на общините „Толерантност” се проведе днес в София. Във форума участваха над 40 кметове и представители на общини.

Редактор: Калина Петкова