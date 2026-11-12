Още един от пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ е починал в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен. Така жертвите на инцидента вече са 12, потвърдиха за NOVA.

50-годишният мъж е починал тази сутрин в реанимацията на сливенската областна болница. Информацията беше официално потвърдена от изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров.

Въпреки усилията на лекарския екип и поредицата от хирургични интервенции, на които е бил подложен, пациентът не е успял да се пребори за живота си и е издъхнал вследствие на тежките си наранявания.

Междувременно, продължават разпитите на свидетелите на жестоките верижни катастрофи на магистрала „Тракия“. В днешния ден показания ще дадат част от настанените в болници.

