Писмо, съдържащо отровно прахообразно вещество, е открито в затвора в Бобов дол. За случая съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Сигналът е подаден в понеделник от служители на затвора, след като била установена нерегламентирана кореспонденция между лишен от свобода и подател от Петрич.

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На място е изпратен полицейски екип, който е извършил оглед. При проверката е установено, че писмото съдържа прахообразно вещество, определено от полицията като отровно. Предстои да бъде направен лабораторен анализ, който да установи точния му състав. По случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена.

От Министерството на правосъдието уточниха за NOVA, че към момента няма нищо необичайно в случая с подозрителното писмо, открито в затвора в Бобов дол. Служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ се усъмнили в съдържанието на кореспонденцията и съгласно установените процедури сигнализирали полицията.

От ведомството подчертаха, че засега не може да се потвърди дали писмото действително е съдържало отровно вещество. Това предстои да бъде установено чрез лабораторен анализ.