В годишния си доклад за 2025 г. омбудсманът отчита сериозни и системни нарушения на правата на човека в местата за лишаване от свобода, при предоставящите социални услуги и в институциите за уязвими групи. През годината Националният превантивен механизъм (НПМ) е извършил 81 проверки – с 35% повече спрямо предходната година.

Един от най-тревожните изводи е разпространението в затворите на опасно упойващо вещество с неясен химически състав, известно като „билка“. То не се засича от стандартните наркотични тестове и се внася по различни начини – чрез дрехи, хартия, конци и дори плодове. При внезапна проверка в затвора в Кремиковци, започнала след смърт на лишен от свобода, е установено, че десетки затворници употребяват веществото и изпадат в тежки неадекватни състояния. Омбудсманът препоръчва разширен химичен анализ, ново оборудване за контрол на пратките и тестове за по-широк спектър субстанции.

Докладът потвърждава и хроничните проблеми в затворите и арестите – пренаселеност, лоши битови условия, влага, мухъл, паразити, недостиг на медицински персонал и затруднен достъп до лечение.

Особено критични са констатациите за децата в конфликт със закона. Въпреки дългогодишните препоръки, през 2025 г. продължава настаняването на деца, включително под 14-годишна възраст, в социално-педагогически и възпитателни училища - интернати. Според омбудсмана системата остава наказателна и институционална, вместо подкрепяща, и създава риск от вторична виктимизация. Препоръчват се закриване на интернатите, реформа в детското правосъдие и отмяна на действащия от 1958 г. Закон за борба с противообществените прояви.

Докладът отчита и продължаващи проблеми при непридружените деца бежанци – ограничен достъп до здравеопазване, недостиг на социални услуги и трудна интеграция след получаване на статут. Омбудсманът настоява за системна политика за закрила и извеждането им от бежанските центрове към подходящи социални услуги.

Друг ключов акцент са тежките нарушения в нелегално функциониращи социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания. След години настояване, в края на 2025 г. незаконното предоставяне на такива услуги вече е криминализирано, като се подчертава, че подобни практики представляват нечовешко и унизително отнасяне по международните конвенции.

Сериозни дефицити са установени и в държавните психиатрични болници – недостиг на персонал, амортизирана база, ограничена рехабилитация и случаи на продължителна изолация и прилагане на ограничителни мерки без достатъчен контрол. Омбудсманът настоява за спешна промяна на законодателството в областта на психичното здраве и ясни правила за прилагане на физическа имобилизация.

Общият извод на доклада е, че без дълбоки структурни и законодателни реформи системата ще продължи да възпроизвежда изолация, стигматизация и риск от нечовешко отношение, вместо реална защита, подкрепа и ресоциализация на уязвимите хора.

