За месец и половина служителите на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) са предотвратили внасянето на 25 мобилни телефона, както и 11 опита за вкарване на наркотични вещества в местата за лишаване от свобода.

Сред най-грубите случаи на нарушение са откритите три мобилни телефона, скрити в пъпеш, осем апарата, скрити в печка и телефон в туба с лечебен гел. Неразрешените вещи са били приготвени за внасяне в затворите по време на свиждания, заедно с други вещи и личен багаж.

Служителите на реда са открили девет телефона във външна тоалетна на служебен паркинг пред затвор. Има и случаи на неразрешени вещи, подхвърлени до огради на сградите.

Откриха метамфетамин в затвора в Бобов дол

При забранените вещества резултатите от проверките са аналогични. В донесени дрехи по време на свиждания за лишените от свобода, служителите са открили текстил, напоен с наркотични вещества. Установени са опити за внасяне на забранени субстанции и чрез лична кореспонденция. Неразрешени вещи и вещества са открити и на териториите на затворите.

За същия период – от началото на месец юли, в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 броя мобилни телефони, констатирани са и 29 случая на открити наркотични вещества.

Снимка: Министерство на правосъдието

Според служители, прави впечатление все по-голямата изобретателност, с която се търсят възможности да се нарушат реда и нормативната уредба още при пропускателните пунктове в затворите.

Властите са категорични - контролът на входовете, както и вътре в самите места за лишаване от свобода, ще продължи да бъде засилен.

Проверките продължават във всички затвори, арести и общежития. Те бяха разпоредени от министъра на правосъдието Георги Георгиев след посещения на място в няколко затвора в страната.

Редактор: Цветисиана Костова