Жители на Павликени и региона се обявиха против новото разписание на БДЖ, според което част от новите експресни влакове по линиите София – Варна и София – Бургас няма да спират на местната гара. Хората са готови да организират протест, включително да блокират железопътната линия.

Гара Павликени се намира по средата на трасето София – Варна и ежедневно обслужва пътници от няколко населени места. Според организаторите на петиция срещу промените от железопътния транспорт зависят жители на общините Павликени и Сухиндол, както и на Бяла черква и околните села.

От 13 декември, когато влиза в сила новото разписание, част от експресните влакове по направлението София – Варна, както и влаковете София – Бургас, се очаква да преминават през Павликени без да спират. Това предизвика недоволство сред местните жители. Кметът на Павликени Емануил Манолов заяви, че не приема мотивите на железниците, според които спирането на влаковете в града би забавило движението с две-три минути и би затруднило връзките с други влакове по трасето.

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Местната администрация подчертава, че хората имат нужда от достъпна транспортна услуга. Заради високите цени на горивата общината също планира служебните пътувания до София, когато е възможно, да се извършват с влак.

До момента в онлайн петиция срещу промените са събрани над 1600 подписа. Организаторите заявяват, че ако исканията им не бъдат удовлетворени, са готови да преминат към протестни действия и блокиране на железопътната линия.

В отговор до NOVA от „БДЖ – Пътнически превози“ посочват, че не се предвижда да бъдат премахвани спирания на съществуващите пътнически и бързи влакове. По думите на дружеството целта на новите експресни влакове е да осигурят възможно най-бърза връзка между по-големите областни центрове.

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