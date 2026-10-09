Бързият влак между Русе и Пловдив ще продължи да се движи и след 13 декември. Решението беше взето след недоволство на пътници и петиция, която само за няколко часа събра стотици подписи. Повод за реакцията стана проектът за ново разписание на частния железопътен превозвач „Ивкони Експрес“, който предвиждаше отпадане на директната връзка между двата града.

От средата на декември компанията ще поеме обслужването на част от железопътната мрежа в страната. Първоначалните планове обаче предизвикаха опасения, че пътуващите между Северна и Южна България ще бъдат принудени да сменят влакове и да прекарват значително повече време на път.

Влиза в сила новият график за движение на влаковете на БДЖ

Една от редовните пътнички по маршрута е Анна, която екип на NOVA среща на Централната гара в Русе в 4:30 часа сутринта. Жената често пътува до Пловдив за лечение и обяснява, че директният влак е изключително важен за нея.

„Направят ли тази глупост, много хора ще пострадат“, категорична е тя.

По думите ѝ при отпадане на директната връзка пътуването би могло да се удължи до 11–13 часа вместо сегашните около седем. Досегашното разписание ѝ позволява да пристигне в Пловдив преди обяд и да се върне обратно с влака в следобедните часове.

Анна страда от костно-ставно заболяване и предпочита железопътния транспорт, защото може да става и да се разхожда по време на пътуването. Като предимства посочва още удобните вагони и достъпната цена на билетите. Тя е сред хората, подкрепили петицията още в първите часове след публикуването ѝ.

Други пътници също изразяват недоволство от евентуалното прекъсване на линията. Семейство, което редовно използва влака до Трявна, споделя, че не вижда удобна алтернатива. За мнозина железопътният транспорт остава предпочитан и през зимата, когато снеговалежите затрудняват движението по пътищата.

Инициатор на подписката е Давид Александров. Идеята се появила след негово скорошно пътуване до Пловдив и информацията, че с новото разписание директният влак може да бъде премахнат. Досега пътниците от Русе са имали възможност да тръгнат малко преди 5 часа сутринта, да пристигнат в Пловдив около обяд и да се върнат с влак около четири часа по-късно. Така пътуването между двата града е било възможно в рамките на един ден.

Според първоначалните планове на новия оператор прекачването е трябвало да се извършва в Горна Оряховица. Това поражда опасения, че един от малкото относително удобни варианти за пътуване между Русе и Пловдив ще бъде маршрут през София. „Няма никаква друга опция от Русе до Пловдив, освен ако не използваш БДЖ. За седем часа вече си в Пловдив, така че времето с влака е доста добро“, обяснява Александров.

Той подчертава, че досегашните композиции разполагат с удобни вагони, масички и възможност за включване на компютър, което позволява на пътниците да използват времето си пълноценно.

Проблемът обаче не засяга само жителите на Русе и Пловдив. Линията е важна и за пътуващите от Велико Търново, Казанлък, Карлово и останалите населени места по маршрута. Тя осигурява връзки между Северна и Южна България и се използва както за по-дълги пътувания, така и за придвижване между градовете в Подбалкана.

„На всички спирки има хора, които се качват и слизат. Това е влак, който явно е много удобен по цялата линия до Южна България. Фактът, че нямаш прекачване, е много важен“, посочва авторът на петицията.

Според него съществуващите алтернативи не могат да заместят директната връзка. Александров дава пример с друг влак, при който пътуването продължава 10 часа и 40 минути, а при закъснения може да надхвърли 11 часа. „Не е нормално в една държава за триста и няколко километра да пристигнеш за 11 часа“, коментира той.

Временни промени в движението на влаковете през Централна гара София

Притесненията на русенци са свързани и с недостатъчно развитата пътна инфраструктура в региона. „Русенци още веднъж ще бъдем отрязани от Южна България, защото нямаме свързани магистрали, нямаме добри пътища“, заявява Александров.

Предстоящата промяна е част от реформата в железопътния транспорт, заложена преди пет години. Тя предвижда частен превозвач да обслужва северния и южния лот от обществената поръчка за пътнически железопътни превози. Компанията ще получава държавна субсидия и ще разполага с предоставен подвижен състав и обучени служители.

В обхвата на новия оператор попада и значителна част от стратегическата Четвърта главна железопътна линия, която осигурява връзки между Северна и Южна България и обслужва редица населени места в централната част на страната.

След като става ясно, че срещу планираните промени има петиция, възраженията са изпратени до местната власт, частния превозвач и Министерството на транспорта. Реакцията на институциите не закъснява. Транспортният министър Георги Пеев свиква спешна среща с представители на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „БДЖ – Пътнически превози“ и „Ивкони Експрес“. В разговорите онлайн се включват и представители на Община Русе.

След срещата Министерството на транспорта обявява, че директните влакове по направлението Русе-Пловдив-Русе ще бъдат запазени и в новия график.

Промените ще засегнат единствено часовете на движение, като няма да се налага пътниците да сменят композицията в Горна Оряховица.

По новото разписание влакът от Русе ще потегля в 4:30 часа вместо в 4:40 часа. Той ще продължава директно до Пловдив, като пристигането ще остане в приблизително същия часови диапазон. По-съществена промяна ще има при обратното пътуване. Вместо в 16:05 часа влакът от Пловдив ще тръгва в 13:15 часа и ще пристига в Русе в 20:20 часа, а не в 23:12 часа, както досега.

Това ще позволи на пътниците да се прибират по-рано вечер, но същевременно ще съкрати времето, с което разполагат в Пловдив, преди да поемат обратно към Русе.

Предвиждат се и допълнителни спирки между Горна Оряховица и Русе. Според транспортното министерство те ще улеснят хората, които ежедневно пътуват до по-големите населени места по маршрута за работа или обучение.

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