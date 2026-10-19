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От "Столичен автотранспорт" осъдиха остро проявата на неуважение
Шофьор на автобус №150 в столичния квартал „Обеля” отказал да съдейства за качването на две момичета в инвалидни колички и потеглил, без да ги изчака. Случаят е от събота и предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. Повече за случилото се разказа бащата на момичетата Алекси Димитров в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.
По думите му семейството чакало около 15 минути на спирката. Когато автобусът пристигнал, шофьорът спрял на значително разстояние от бордюра, което затруднило качването на момичетата. „Когато видяхме, че идва автобусът, се приготвихме да се качим. Шофьорът обаче беше спрял до близкия магазин, за да си вземе храна. Когато дойде към спирката, спря на повече от метър от нея. Не можехме да качим количките нормално”, сподели Димитров.
Той разказа, че отишъл при водача и го помолил да приближи автобуса до спирката. По думите му шофьорът отказал и започнал да му крещи. Бащата поискал да бъде спусната рампата, но получил отговор, че това не е работа на водача. „Казах, че сам ще се погрижа за това. Той обаче затвори вратите и каза: „Аз ли ще се разправям с вас”. След това тръгна”, разказа Димитров.
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Бащата на двете момичета посочи още, че семейството му останало на спирката за около още 30-40 минути. „Времето беше студено, децата измръзнаха. Случилото се ги разстрои силно, особено по-малката, която е на 14 години. По-голямата ми дъщеря е на 25”, добави той.
От „Столичен автотранспорт” заявиха за NOVA, че осъждат остро проявите на неуважение към хората с увреждания. След проверка на видеозаписите от автобуса дружеството установило, че сигналът се потвърждава и че описаното от семейството съответства на заснетото.
От дружеството посочват още, че водачът, обслужвал линия №150, ще понесе съответните последствия за отказа да съдейства на децата в инвалидни колички. Предстои ръководството на поделение „Земляне” да предприеме необходимите действия по случая.
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