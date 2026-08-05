Правителството съобщи за установен продължаващ неоторизиран достъп до част от административните си информационни мрежи. Според официалната информация пробивът е засечен в процеса на внедряване на новата национална система за киберсигурност, по която работи Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

По предварителни данни нерегламентираната активност може да е продължавала в продължение на години. Извършва се мащабно техническо разследване, което трябва да установи пълния обхват, характера и последиците от неоторизирания достъп.

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Успоредно с проверката държавните институции работят съвместно за засилване на защитата на информационните системи и повишаване на сигурността на националната цифрова инфраструктура. От правителството уточняват, че ще предоставят допълнителна информация, след като бъдат установени нови факти по случая.

Редактор: Цветина Петкова