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Извършва се мащабно техническо разследване
Правителството съобщи за установен продължаващ неоторизиран достъп до част от административните си информационни мрежи. Според официалната информация пробивът е засечен в процеса на внедряване на новата национална система за киберсигурност, по която работи Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.
По предварителни данни нерегламентираната активност може да е продължавала в продължение на години. Извършва се мащабно техническо разследване, което трябва да установи пълния обхват, характера и последиците от неоторизирания достъп.
Кибератака остави МЕУ и Министерския съвет без интернет
Успоредно с проверката държавните институции работят съвместно за засилване на защитата на информационните системи и повишаване на сигурността на националната цифрова инфраструктура. От правителството уточняват, че ще предоставят допълнителна информация, след като бъдат установени нови факти по случая.
Редактор: Цветина Петкова
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