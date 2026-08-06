В къща музей „Ванга“ в Петрич беше открита изложба с 18 икони, 3 дърворезби и 5 гоблена, посветени на Света Богородица. Експозицията представя произведения, дарени приживе на пророчицата от хора като знак на благодарност, вяра и признателност.

Тази година изложбата е посветена както на празника Успение Богородично, така и на 30 години от смъртта на Ванга.

„Това е временна експозиционна зала, така че и изложбата е временна. Ние разполагаме и с още икони на Света Богородица. Те са част от постоянната експозиция вътре в къща музей „Ванга“. Също така периодично през годината подреждаме в тази нова изложбена зала икони на Света Петка и на Исус Христос”, каза Магдалена Шимова.

Повече гледайте във видеото.