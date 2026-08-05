Две капибари се разходиха в сградата на законодателния съвет на бразилския щат Мату Гросу.

Известните със своето спокойствие гризачи влязоха през главния вход на сградата в Куиаба и изненадаха депутатите, които се готвеха за гласуване. Съветът се намира до парк, пълен с диви животни.

Служителка засне неочакваното посещение на гризачите, които са родом от Южна Америка, и се опита да ги насочи да се обърнат и да се върнат в парка.

„Те се появяват тук доста често, така че сме свикнали да ги виждаме“, каза Буено.

Зоопаркът в Бургас се сдоби с нови екзотични гризачи

Капибарите придобиха огромна популярност в интернет благодарение на изключително спокойното си поведение и силно социалната си природа. Като полуводни животни те живеят на групи в близост до реки, езера и влажни зони. Достигат тегло до 80 килограма.

Посещението им не причини никакви щети на законодателния съвет на щата Мато Гросо.

Редактор: Цвета Лазаркова