Снимка: БТА/ АП
Арестувани са трима чуждестранни граждани
Около пет тона кокаин бяха конфискувани на борда на контейнеровоз, заловен край бреговете на Лисабон. При операцията са арестувани трима чуждестранни граждани.
„Корабът, пристигнал от латиноамериканска държава, беше забелязан и задържан на около 640 морски мили (1185 км) от португалската столица при изключително тежки условия”, се казва в изявление на полицията.
„По време на операцията разбихме престъпна група, занимаваща се с трафик на големи количества наркотици, предназначени за европейския континент”, добавиха органите на реда.
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Разследващите са конфискували няколко предмета и са арестували двама пътници, които пътували нелегално, както и член на екипажа, заподозрян, че е замесен в престъпна схема. Националността на задържаните не се разкрива.
Контейнеровозът с наркотиците и тримата заподозрени на борда са ескортирани от португалските военноморски сили до южното пристанище Синеш. Операцията с кодово име „Скайдроп” е ръководена от Националното звено за борба с трафика на наркотици към Съдебната полиция, с участието на португалските ВМС и ВВС. Разследването, започнало в началото на месеца, е извършено в сътрудничество с британските и испанските власти.Редактор: Дарина Методиева
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