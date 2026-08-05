Около пет тона кокаин бяха конфискувани на борда на контейнеровоз, заловен край бреговете на Лисабон. При операцията са арестувани трима чуждестранни граждани.

„Корабът, пристигнал от латиноамериканска държава, беше забелязан и задържан на около 640 морски мили (1185 км) от португалската столица при изключително тежки условия”, се казва в изявление на полицията.

„По време на операцията разбихме престъпна група, занимаваща се с трафик на големи количества наркотици, предназначени за европейския континент”, добавиха органите на реда.

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Разследващите са конфискували няколко предмета и са арестували двама пътници, които пътували нелегално, както и член на екипажа, заподозрян, че е замесен в престъпна схема. Националността на задържаните не се разкрива.

Контейнеровозът с наркотиците и тримата заподозрени на борда са ескортирани от португалските военноморски сили до южното пристанище Синеш. Операцията с кодово име „Скайдроп” е ръководена от Националното звено за борба с трафика на наркотици към Съдебната полиция, с участието на португалските ВМС и ВВС. Разследването, започнало в началото на месеца, е извършено в сътрудничество с британските и испанските власти.

Редактор: Дарина Методиева