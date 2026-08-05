Италия е изпратила допълнителни военни сили в района на Персийския залив, включително изтребители Eurofighter, системи за противовъздушна отбрана и средства за въздушно наблюдение, в рамките на подкрепата си за американските операции срещу Иран. Това съобщава специализираното издание Military Watch Magazine.

Според публикацията Италия се присъединява към Франция, Великобритания и Турция, които също са разположили бойна авиация в региона след началото на американско-израелските удари по Иран на 28 февруари. В отговор Техеран предприе атаки срещу американски военни бази и други стратегически обекти в Близкия изток.

Италиански изтребители пристигнаха в Румъния за мисия по охрана на въздушното пространство на НАТО

Dal Mediterraneo al Golfo: le nuove frontiere della competizione geopolitica tra basi, rotte e tecnologie militari https://t.co/JuPsXi7TFZ — Il Giornale d'Italia (@Giornaleditalia) August 5, 2026

Франция вече е разположила изтребители Rafale във военновъздушната база Ал Дафра в Абу Даби, откъдето изпълняват мисии по въздушно патрулиране над Обединените арабски емирства. Великобритания, от своя страна, е дислоцирала изтребители Eurofighter FGR4 в базата Ал Удейд в Катар, а турските F-16 изпълняват задачи от авиобази на територията на Турция и Кипър.

Разполагането на италианските Eurofighter е част от по-широките усилия на европейските държави членки на НАТО, за укрепване на противовъздушната отбрана в региона и ограничаване на възможностите на Иран за ответни действия.

Редактор: Цветина Петкова