След десетилетия отсъствие тигър отново излезе на свобода в Казахстан. Амурската тигрица Умит беше пусната в резерват и само за секунди изчезна сред високите треви. Тя е част от мащабен проект за връщането на тигрите в Централна Азия.

Каспийският тигър, който някога е обитавал района, измира през миналия век заради лова и унищожаването на естествената му среда. Амурските тигри са негови близки родственици и според специалистите могат да се приспособят към местните условия.

Тризнаци сибирски тигърчета с дебют в зоопарка в Любляна (ВИДЕО)

Умит е първата от общо четирима представителите на вида, прехвърлени от Русия. Преди да бъдат освободени и останалите, учените ще проследят всяка нейна стъпка. Възстановяването на устойчива популация обаче може да отнеме десетилетия.

Редактор: Мария Барабашка