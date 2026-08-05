Омар Лотфи е един от хората, които навлязоха в Сеута по време на мащабната мигрантска вълна от Мароко. 24-годишният мъж е изчезнал на 31 юли, след като напуска родния си град Дар Буаза, разположен в провинция Казабланка, с надеждата да достигне до Сеута.

Омар е сред над 70 000 мигранти, които миналата седмица се насочиха към границата с малкия испански анклав в Северна Африка с надеждата да започнат нов живот в Европа, след неотдавнашно решение на Върховния съд, според което мигранти, преминали по вода, да не могат да бъдат връщани обратно.

Десетки мигрантите загинаха – част се удавиха, а други бяха премазани в блъсканицата. Повечето вече са се върнали в Мароко, но според властите в Сеута няколко хиляди души все още се намират там. Сред тях има и хора, които, като Лотфи, остават в неизвестност.

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От деня, в който за последно е бил видян в мароканския граничен град Фнидек, никой не е успял да се свърже с него, разказва сестра му Марием. „Не знаем къде е, дали е в безопасност, дали е откаран в болница, задържан е или му се е случило нещо друго. Тази несигурност е опустошителна за нашето семейство", казва тя пред CNN. „Омар не е просто още един изчезнал човек. Той е обичан син, брат и приятел. Той има мечти, надежди и семейство, което го обича безкрайно. Всеки ден без никаква информация за него носи още повече страх, болка и несигурност за нашето семейство", споделя още Марием.

По думите Омар е опитал да премине в Сеута заедно със свой приятел, който също е в неизвестност. Решението му да тръгне е било пълна изненада за близките му. „Емоционалната болка от това да не знаеш дали любимият ти човек е жив и къде се намира е невъзможно да бъде описана“, казва тя.

Експерти посочват, че наред с решението на Върховния съд, относително силната испанска икономика, наскоро приетата програма за узаконяване на статута на мигранти, които вече се намират в страната, както и дългогодишните икономически затруднения, пред които са изправени младите хора в Мароко и останалата част на Северна Африка, са сред основните фактори, довели до масовия наплив към границата.

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Заради рязкото увеличаване на мигрантския поток Испания разположи военни, след като властите в Сеута поискаха помощ за овладяване на задълбочаващата се гранична криза, достигнала своя връх в четвъртък. Все още няма официални данни колко души се водят в неизвестност.

Снимка: АП, БТА

Дори сред мигрантите, които вече са успели да се свържат със семействата си, не всички искат да се върнат в Мароко. Във вторник Исам ал-Марди получил вест от 26-годишния си брат Ет-Тайеб, който се намира в Сеута - без храна, без подслон и без никакво намерение да се връща в Мароко. По думите на Исам брат му е бил безработен и е искал да започне работа в Испания.

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„Мечтата му беше да отиде в Европа. Още от малък беше обсебен от Европа", казва Исам пред CNN.

Изчезнали непълнолетни

Според властите в Сеута от хилядите мигранти, които все още се намират в испанския анклав, повече от 800 са непълнолетни.

Смята се, че сред тях е и 17-годишният Абдула Ал-Хафи. За последно семейството му е имало връзка с него на 30 юли, когато той се е отправил към мароканския граничен град Фнидек „Семейството ни преживява много тежък период. Всеки ден без новини засилва страха и тъгата ни“, казва брат му Мохамед.

Подобно на много други семейства, те са се обърнали за помощ както към мароканските, така и към испанските власти, но засега без резултат.

14-годишната Нада Шиба също е изчезнала. По думите на чичо ѝ Юсеф пред CNN тя е тръгнала към граничния пункт на Сеута заедно с майка си, но двете са се разделили. На границата Нада успяла да премине, докато майка ѝ не успяла и се върнала обратно. „Много съм потиснат и изключително притеснен за съдбата на Нада. Нямам никаква представа къде е и дали е добре“, казва Юсеф. По думите му брат му Мохамед – бащата на Нада – е силно травмиран от случилото се. „Не мога да обвинявам Нада, защото всички млади хора в Мароко знаят, че по-доброто бъдеще е да живеят в Испания “, казва той. Според него Испания привлича много мароканци заради по-добрите условия по отношение на човешките права, демокрацията и свободите в сравнение с Мароко. Юсеф допълва, че ако Нада е била с близки и под закрила в Испания, тревогата му нямало да бъде толкова голяма

Организациите за защита на човешките права предупреждават, че случаи като този на Нада будят особено сериозно безпокойство.

Каталина Перасо, директор по застъпничество и регионално развитие на Save the Children в Испания, казва, че всяко дете има право на индивидуална оценка по отношение на преминаването на границата, а също така и на безопасно място за настаняване, защита от насилие и достъп до специализирани грижи. Тя предупрежадава, че внезапният приток на мигранти е претоварил Сеута и че „все още има много деца в бедствено положение в горите и по улиците на града“, където липсват достатъчно храна, вода, подслон и дрехи.

Снимка: АП, БТА

Междувременно Мароканската асоциация за правата на човека призова мароканските и испанските власти да започнат независими, спешни и прозрачни разследвания на смъртните случаи по време на преминаването на границата. Организацията настоява още институциите да помогнат на опечалените семейства да разберат каква е съдбата на техните деца и, ако са загинали, да могат да получат телата им за достойно погребение.

За семействата, които все още не са получили никаква информация за своите близки, неизвестността остава най-мъчителното изпитание, пише CNN.

Редактор: Цветина Петрова