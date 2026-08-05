Европейският съюз ще използва средствата, генерирани от лихвите от замразените руски активи, за да помогне на Украйна, съобщиха от Европейската комисия. Сумата възлиза на 1,4 млрд. евро.

Средствата, преведени на ЕС на 3 август, идват от лихви по парични салда, част от активите на Руската централна банка, които ЕС замрази, след като Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна.

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„Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила и ние използваме приходите от замразените руски активи, за да се уверим, че ще го направи“, заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в изявление. Тя допълни, че това ще подкрепи продължаващата съпротива на Украйна срещу незаконната война на Русия.

Редактор: Цвета Лазаркова