Поредна масирана руска атака срещу Киев и околностите ѝ. Ударите са взели 17 жертви, а ранените са 44, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски.

„Към момента са известни 44 пострадали от масирания руски удар по Киев и Киевска област. Още 17 души, за съжаление, загинаха. Изказвам съболезнования на близките и роднините им“, написа той в Telegram.

По време на нападението, започнало след полунощ, сирените за въздушно нападение звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителните екипи са извадили двама души от развалините на един от тях, в близост до центъра на града, написа в Telegram кметът на Киев Витали Кличко. Засегната е и жилищна инфраструктура.

10 души са ранени при руските удари по Киев тази нощ

Журналист на АФП, намиращ се на терен, съобщи за 10 силни експлозии. Военновъздушните сили на Украйна съобщили за приближаването на няколко балистични ракети. Според службите за спешна помощ руската армия е използвала и дронове.

Военната администрация на Киев каза, че се установени последици от атаката в Голосиевски, Деснянски, Оболонски и Святошински район.

Двама души загинаха след руска въздушна атака срещу Киев

Повече от четири години след началото на руската инвазия в Украйна ударите от двете страни на фронта се засилват, вземайки все повече цивилни жертви. Киев настоява за повече американски ракети Patriot, за да може да защити въздушното си пространство от руски балистични атаки.