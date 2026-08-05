Прочутият ресторант Noma в Копенхаген отваря отново врати под ново ръководство. Екипът му залага на бързо променящо се сезонно меню, за да даде тласък на следващия етап от своето развитие. От кухнята обаче отсъства съоснователят и дългогодишен главен готвач Рене Редзепи, който обеща да се оттегли след скандал заради лошото му отношение към персонала в миналото. Под ръководството на Редзепи Noma беше обявен пет пъти за най-добър ресторант в света и спечели три звезди "Мишлен".



На 7 март 2026 г. „Ню Йорк Таймс“ разкри за инциденти между 2009 и 2017 г., като цитира десетки бивши служители. Те споделили, че Редзепи им нанесъл физически и психически вреди. Самият Рене Редзепи отхвърли част от обвиненията, но призна, че действията му са навредили на хората, които работили с него, и поднесе извинения. В началото на 2023 г. той обяви, че Noma ще спре да функционира като традиционен ресторант в края на 2024 г.

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Рене Редзепи вече ще насочи вниманието си към творчески проекти, свързани с насекоми, гъби и технологии, като ще работи за оформянето на бъдещите менюта на Noma, но ще се оттегли от ежедневното вземане на решения, заяви новият главен готвач Пабло Сото. В момента той ръководи Noma заедно с главния изпълнителен директор Аника де Лас Ерас и Метте Бринк Сьоберг, ръководител на отдела за научноизследователска и развойна дейност. Тя заяви, че през изминалата година не е имало нито едно напускане на служители, нито оплаквания за лошо отношение.

Сьоберг отбелязва, че ресторантьорският бранш твърде дълго е давал предимство на храната, обслужването и гостите пред отношението към персонала. Тя посочва, че в Noma от няколко години се работи за подобряване на тази ситуация, включително чрез намаляване на работното време, което, според нея, преди това е подлагало персонала на стрес и го е правело податлив на грешки. Новият ресторант Noma ще работи на принципа на 12 „микросезона“, като менюто ще се променя непрекъснато в зависимост от сезонните съставки.

Фиксираното меню ще струва 6 500 датски крони (870 евро) на човек, включително подбрани вина, съобщава Noma на своя уебсайт.