Главният готвач на прочутия ресторант Noma, един от най-високо оценените в света, подаде оставка на фона на обвинения в злоупотреби. Рене Редзепи обяви напускането си в социалните мрежи, като заяви: „След повече от две десетилетия, през които изграждах и ръководех този ресторант, реших да се оттегля и да позволя на нашите изключителни лидери да поведат ресторанта към следващия етап от неговото развитие“.

Редица медии публикуваха свидетелства на бивши служители, които обвиняват шеф-готвача в създаване на токсична работна среда, включваща вербални и физически посегателства.

„Честно казано, мисля, че последствията от мълчанието са по-лоши, отколкото ако се изкажа и застана рамо до рамо с колегите си срещу насилието“, заяви бившият служител на Noma Джейсън Игнасио Уайт пред New York Times. Той казва още, че е бил свидетел на широко разпространени злоупотреби през годините, в които е работил за известния шеф-готвач.

Няколко дни по-късно Редзепи отговори на обвиненията в социалните медии, като заяви: „На онези, които са страдали под моето ръководство, поради моята лоша преценка или гнева ми, дълбоко съжалявам и съм работил, за да се променя“.

В изявлението, публикувано в Instagram след обявяването на оставката му, Редзепи казва: „Извинението не е достатъчно. Поемам отговорност за собствените си действия. За всеки, който се чуди какво означава това за ресторанта, нека кажа ясно: екипът на Noma днес е по-силен и вдъхновяващ от всякога. Работим от 23 години и съм изключително горд с нашите хора, нашата креативност и посоката, в която се развиваме“.

11 храни, които не бива да съхраняваме в хладилника

Ресторант Noma, който се намира в Дания, се подготвяше за откриване на филиал в Лос Анджелис, но корпоративните спонсори се оттеглиха след обвиненията в злоупотреба и последвалите протести. Обектът обаче все пак ще заработи. Резервациите за него са на цена от 1500 долара на човек и се изчерпаха за броени минути.

Редзепи подаде оставка и от борда на MAD - нестопанска организация, която основава през 2011 г. и която, според уебсайта си, се фокусира върху подпомагането на нови лица в ресторантьорския бизнес.