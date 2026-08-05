Вместо да съобщи за смъртта му, той укрил тялото

Гръцката полиция арестува 55-годишен мъж, след като откри тялото на неговия 90-годишен баща във фризер в хотелски комплекс в района на село Мистра, област Лакония на полуостров Пелопонес, съобщават телевизия SKAI.

По данни на разследването задържаният е собственик на хотела, който не функционирал от известно време. Пред разследващите той признал, че е държал тялото на баща си във фризера около две години и половина, след като възрастният мъж починал по естествени причини. Вместо да съобщи за смъртта му, той укрил тялото, за да продължи да получава пенсията му.

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Разследването започнало след сигнал, че 90-годишният мъж, роден през 1936 г., не е виждан от дълго време. При първоначалния разпит синът заявил пред полицията, че баща му живее в Атина. След проверка и разговор с другия син на възрастния мъж обаче станало ясно, че тази информация не отговаря на истината.

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Последвал обиск в хотелския комплекс, при който полицаите открили тялото във фризер. При разпита 55-годишният мъж признал, че е укрил смъртта на баща си с цел да продължи да получава пенсионните му средства.

Според разследващите той е получавал и пенсията на покойната си майка, която след смъртта ѝ е била прехвърлена на съпруга ѝ като наследствено плащане.

Очаква се задържаният да бъде изправен пред съда в Спарта, където ще му бъдат повдигнати обвинения по случая.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Skai.gr

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