Гръцката полиция арестува 55-годишен мъж, след като откри тялото на неговия 90-годишен баща във фризер в хотелски комплекс в района на село Мистра, област Лакония на полуостров Пелопонес, съобщават телевизия SKAI.

По данни на разследването задържаният е собственик на хотела, който не функционирал от известно време. Пред разследващите той признал, че е държал тялото на баща си във фризера около две години и половина, след като възрастният мъж починал по естествени причини. Вместо да съобщи за смъртта му, той укрил тялото, за да продължи да получава пенсията му.

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🚔 Σοκ προκαλεί η υπόθεση στον Μυστρά, όπου οι Αρχές εντόπισαν τη σορό 90χρονου μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο του σπιτιού του και συνέλαβαν τον 55χρονο γιο του.



⚖️ Ο συλληφθείς φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια και ότι έκρυψε τη σορό… pic.twitter.com/lTKjk4ROJm — TA NEA (@ta_nea) August 4, 2026

Разследването започнало след сигнал, че 90-годишният мъж, роден през 1936 г., не е виждан от дълго време. При първоначалния разпит синът заявил пред полицията, че баща му живее в Атина. След проверка и разговор с другия син на възрастния мъж обаче станало ясно, че тази информация не отговаря на истината.

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Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στον Μυστρά, στη Λακωνία μετά την μακάβρια αποκάλυψη όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σορό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να εισπράττει την σύνταξη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του που είχε αποβιώσει προ ετών.… pic.twitter.com/JAlqJ39QDu — in.gr/news (@in_gr) August 5, 2026

Последвал обиск в хотелския комплекс, при който полицаите открили тялото във фризер. При разпита 55-годишният мъж признал, че е укрил смъртта на баща си с цел да продължи да получава пенсионните му средства.

Според разследващите той е получавал и пенсията на покойната си майка, която след смъртта ѝ е била прехвърлена на съпруга ѝ като наследствено плащане.

Очаква се задържаният да бъде изправен пред съда в Спарта, където ще му бъдат повдигнати обвинения по случая.

Редактор: Цветина Петкова