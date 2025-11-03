История, която влиза в графата „трудно обясними”. Мъж, обявен преди години първо за изчезнал, а след като не бил открит - и за починал, беше открит съвсем случайно в добро здраве в гората в Пирин планина.



В сценария като от филм главна роля имат служителите на Национален парк „Пирин”, които по време на рутинен обход забелязали импровизиран подслон, в който имало мъж. И точно този мъж се оказал човекът, който преди около 12 години бил обявен за починал.

В Национален парк "Пирин" откриха жив мъж, обявен за починал преди няколко години

„На 30 октомври служители от парковата охрана към Дирекция Национален парк „Пирин” извършват проверка за незаконно опъната палатка. При проверката установяват лице, което се държи арогантно и не представя документи за самоличност, поради което се налага да бъдат извикани служители от полицейското управление на град Банско за съдействие. При самата проверка, извършена от полицията, се установява, че лицето няма лична карта. Това налага неговото задържане в полицейското управление, където впоследствие се установява, че за лицето има издаден смъртен акт — първоначално е било обявено за безследно изчезнало, а по-късно е издаден смъртен акт и то не фигурира никъде в системата”, обясни Росен Баненски, директор на НП „Пирин”.

Мистерията с открития в Пирин мъж: Пребивавал е и в Гърция

Той предполага, че палатката е била на мястото близо до река Демяница от около седмица. „Парковата охрана е минавала оттам преди около седмица при упражняване на контрол за незаконен риболов и тогава палатка не е имало. Предполага се, че преди 2–3–4 дни той е опънал палатката там”, каза Баненски.

По думите му мъжът се е държал агресивно, започнал е да обижда парковата охрана, налитал е на бой, не е искал да представи документ за самоличност. Тогава е викната полицията.

„Банско е туристически град — палатки могат да се видят много, но само на определените места. Всяка палатка, която не е на такова място, буди подозрение и ние извършваме проверки”, обясни Баненски.

