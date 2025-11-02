Невероятната история с открития в Пирин мъж, обявен за починал преди години се заплита още повече. Стана ясно, че той не е живял като отшелник в планината през цялото това време, а е пребивавал и в Гърция. Този нов детайл задълбочава мистерията около 13-годишното му изчезване и повдига още повече въпроси.

От парковата охрана на НП "Пирин" потвърдиха, че са обхождали същия район само преди 3-4 дни и тогава импровизираното съоръжение, описано като "палатка от найлон", не е съществувало.

В Национален парк "Пирин" откриха жив мъж, обявен за починал преди няколко години

Случаят започва след рутинна проверка на парковите служители, които се натъкват на незаконния бивак. Когато обясняват на мъжа, че къмпингуването там е забранено, той реагира агресивно. Това налага намесата на полиция. Пристигналите на място униформени установяват, че той не носи лични документи.

Следващата справка разкрива шокиращата истина - лицето е било обявено за издирване преди 12-13 години, а след като не е било открито, впоследствие е обявено от съда за починало.

Въпреки разкритието за престоя му в Гърция, въпросите около случая остават много повече от отговорите. Какво точно се е случило, тепърва ще се изяснява от разследващите.